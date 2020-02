Der Automobilzulieferer baut in seinem bestehenden Produktionswerk im chinesischen Taicang nahe Shanghai neue Produktionslinien auf, um dort Elektroblech-Komponenten für E-Motoren herzustellen.Konkret würden in einem ersten Schritt in Taicang zwei Schnellläuferpressen aufgebaut, die im Laufe des Jahres den Betrieb aufnähmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...