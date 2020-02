Nach dem Hochkochen der Virusangst zum Wochenstart zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine Stabilisierung ab. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -4,01% am Morgen bei 13.120 Punkten taxiert und damit 0,6 Prozent im Plus. In Asien waren die Kurse am Dienstag zunächst deutlich unter Druck geraten, machten zuletzt aber einen Teil ihrer Verluste wett.Tags zuvor hatte an den Finanzmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...