Nach dem Abverkauf zum Wochenstart zeichnet sich am Dienstag eine Stabilisierung ab. Der Dax notiert am Dienstagmorgen bei 13.064 Punkten und damit 0,22 Prozent im Plus. Sind die Verlierer vom Montag jetzt einen Blick.Tags zuvor hatte an den Finanzmärkten die Furcht vor einem deutlichen Konjunkturknick infolge der rasanten Ausbreitung des Coronavirus um sich gegriffen - die Aktienkurse fielen. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...