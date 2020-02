Der Corona Virus zwingt die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in die Knie. Die Aktie gehörte gestern zu den größten Verlierern am Markt und schloss den Handel bei 13,51 Euro. Nach einer deutlich besseren Eröffnung am heutigen Dienstag bei 13,80 rutscht der Kurs im Anschluß aber wieder nach unten auf ein neues Jahrestief bei 13,35 Euro. Die Kranich-Flotte befindet sich im freien Fall, Tendenzen einer Bodenbildung oder gar Umkehr aktuell ...

