Fondsmanager Peeters kommentiert die Welle an Übernahmen von Unternehmen der zweiten Reihe und Spin-offs großer Konzerne, sieht darin Chancen für Anleger, aber auch Gefahren durch Wegfall von Unternehmen an der Börse. 24. Februar 2020. Gibt es an der Börse momentan eigentlich noch ein weiteres Thema neben dem sehr deutliche Impulse setzenden Corona-Virus? Vielleicht nicht mit solch gravierendem Einfluss auf den Gesamtmarkt, aber auch abseits dieser auch für Anleger schwer greifbaren Epidemie gab ...

