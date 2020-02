Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. München (pts010/25.02.2020/11:00) - Wenn man an Stammzellen- und Knochenmarkspenden denkt, fallen den meisten Menschen zunächst die Ärzte und Krankenhäuser ein, in denen die lebensnotwendigen Operationen vorgenommen werden. Ein ganz essenzieller Faktor wird dabei jedoch oft außer Acht gelassen: Die gesamte Logistik und damit der Transport der Stammzellen- und der Knochenmarkspenden vom Spender zum Patienten. Dies wird von den "stillen Helden" realisiert, die die Basis für die lebensrettenden Maßnahmen schaffen. Obgleich man sonst für gewöhnlich im Hintergrund agiert, feiert das Unternehmen Ontime Courier GmbH in diesem Jahr ein großes Jubiläum: 30.000 Stammzellen-Transporte in den letzten 15 Jahren.



Das Münchener Unternehmen Ontime Courier hat sich seit 2005 auf den Transport von Stammzellspenden und Knochenmarkspenden spezialisiert, seit 2014 als Ontime Onboard Courier GmbH in einem eigenen Unternehmen. Mit der Zentrale in München sowie Niederlassungen in Köln und Chicago ist das international renommierte Unternehmen Spezialist und Ansprechpartner rund um den Transport von dringend benötigten Stammzellspenden, welche tagtäglich weltweit vom Spender zum Patienten transportiert werden.



2019 wurden mehr als 3.500 Transporte von überlebenswichtigen Stammzellspenden durchgeführt. National. International. Interkontinental: In den letzten 15 Jahren wurden im Auftrag des Unternehmens mehr als 30.000 begleitete Transporte auf allen 6 Kontinenten durchgeführt, um damit einen essenziellen Beitrag zum Überleben von an Blutkrebs erkrankten Patienten zu leisten. Damit zählt die Ontime Onboard Courier GmbH weltweit zu einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich. 15 Jahre Erfahrung und Kompetenz sowie ein Team von hochmotivierten Mitarbeitern und Kurieren stellen jeden einzelnen Tag im Jahr rund um die Uhr sicher, dass jederzeit ein Transport auf den Weg gebracht werden kann. Modernstes Transport-Equipment, Online Tracking und Erreichbarkeit 24/7/365 gehören zu den selbstverständlichen Serviceleistungen und werden weltweit seitens der Kunden geschätzt.



Darüber hinaus zählt die Ontime Onboard Courier GmbH zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands 2020 (Quelle: Focus-Business 04/2019) und wurde vom Online-Portal für Arbeitnehmer Kununu als Top Company mit dem Prädikat "Von Mitarbeitern empfohlen" ausgezeichnet. Stille Helden mit einer beachtlichen Erfolgsstory.



"Wir sind nicht nur stolz auf dieses Ergebnis und die Entwicklung unseres Unternehmens, sondern insbesondere auch auf das, was damit verbunden ist", so Dr. Dieter Kraft, Geschäftsführer der Ontime Courier GmbH. "Wir konnten in den vergangenen 15 Jahren unseren Teil dazu beitragen, zahlreichen Menschen das Leben zu retten und das ist das Wichtigste. Exakt mit dieser Ideologie wurde das Unternehmen damals gegründet und genau mit der gleichen Passion wie beim ersten Stammzellentransport unserer Unternehmensgeschichte machen wir uneingeschränkt weiter."



