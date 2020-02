Der von dem Photovoltaikunternehmen PV-Invest GmbH begebene Green Bond 2019 wurde in den Handel an der Wiener Börse aufgenommen. Der Green Bond wurde, wie auch bereits die PV-Invest Unternehmensanleihen aus den Vorjahren zum Handel in den Vienna MTF (ehemals Dritter Markt der Wiener Börse) aufgenommen. Die Handelsaufnahme der beiden Anleihen (mit sieben und zehn Jahren Laufzeit) in das corporates prime Segment sowie das Social- und Green-Bond Segment erfolgte mit 21. Februar 2020. Damit können auch Investoren dieser Anleihen die größtmögliche Flexibilität und kurzfristige Verfügbarkeit ihres Kapitals genießen. Das öffentliche Angebot des PV-Invest Green Bond 2019 wurde am Freitag, 17. Jänner 2020 planmäßig beendet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...