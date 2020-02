Ort des Tages: Factory 300 by startup300. Die factory300 in Linz bietet offene und innovative Menschen, Open Space, Offices, Full Service, Events und Austausch in der Community. Es ist die Heimat von Startups, innovativen Unternehmerinnen und Unternehmern und allen Menschen, die in diesem offenen und kollaborativen Umfeld arbeiten wollen. Es gibt verschiedene Tarife um Member werden zu können, beginnend mit 10 Euro pro Monat bis 300 Euro pro Monat. Als Member bekommt man nicht nur Zugang zum Arbeitsplatz, den Events und der Community in der factory300, man kann auch vom Innovations-Vorteilsklub zero21 profitieren und sich damit Benefits wie Zugang zu Coworkingspaces in ganz Österreich, billiger Zug-Tickets oder kostenlose Beratungen holen. Dieser und weitere Orte des Tages auf ...

