So sieht es mit dem Depot aktuell aus: Die u.a. Übersicht weist kumuliert ein Minus von 2264,13 Euro aus. Dazu gibt es seit Jahresbeginn realisierte Gewinne (Saldo) von 580,18 Euro, die KESt in Höhe von 159,55 Euro reduziert das auf 420,63 Euro. Über realisierte Verluste kann man die KESt wieder zurückholen. Bewertung der aktuellen Positionen + realisierter Saldo nach KESt ergeben aktuell ein Gesamtminus von 1843 Euro seit Jahresbeginn. Zugekauft habe ich gestern die SBO-Aktie, siehe unten.SBO ( Akt. Indikation: 37,10 /37,55, -0,99%) ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge DO + CO. AKT. O.N.AT0000818802 85,900 EUR 1.030,80 EUR 88,300 EUR 25.02.20 11:03NT -26,40 EUR-2,43 % 28,80 EUR 2,79 % 1.059,60 EUR12,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ...

