Fiat Chrysler Automobiles hat nach einem Ausbruch des Corona-Virus in Norditalien den Zugang zu seinen europäischen Standorten eingeschränkt. Wie Automotive News Europe berichtet, beschränkt das Unternehmen den Zugang zu Werken für Personen, die sich in einer der 13 vom Ausbruch betroffenen italienischen Gemeinden befanden. Das Verbot gilt auch für diejenigen, die in den vergangenen 15 Tagen China oder ein anderes asiatisches Land besucht haben. Personen mit direktem oder indirektem Kontakt mit ...

