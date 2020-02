Der Rosenmontag war auf dem Frankfurter Parkett nicht gerade ein humorvoller Tag. Zum einen sorgten die Ausbreitung des Coronavirus nach Europa und die getroffenen Maßnahmen in Italien weltweit für Unruhe und eine wachsende Erkenntnis, dass die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft doch heftig sein werden. Zum anderen trübte das Attentat auf einen Rosenmontagszug in Hessen die Stimmung zusätzlich. Wie geht es an den Märkten nun weiter? Auf welche Ereignisse gilt es zu achten? Und wie sollten Sie sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...