Das Maß an Verunsicherung unter den Anlegern ist noch genauso hoch wie gestern, als die Börsen rund um den Globus ihre Talfahrt starteten. In Frankfurt wurde die normale technische Gegenbewegung schon wenige Minuten nach dem Handelsstart für beendet erklärt und der Deutsche Aktienindex fiel in Richtung 12.800 Zähler und damit auf ein neues Jahrestief. Im DAX wurde nun die Bodenbildung von Anfang Februar endgültig zerstört und der Index ist übergeordnet im Korrekturmodus angelangt. Technisch betrachtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...