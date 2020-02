Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt war auch am Dienstag Ausverkauf angesagt. Weiterhin bestimmen die Schlagzeilen zu der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Schlagzeilen. Am Nachmittag wurde der erste Fall in der Schweiz gemeldet, und die Indizes fielen weiter zurück. Der Swiss Market Index (SMI) weist mittlerweile ...

