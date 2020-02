Wie eine Impellerpumpe funktioniert, ist schnell erklärt: In einem exzentrisch ausgeformten Gehäuse dreht sich ein Laufrad (Impeller). Die darauf aufgebrachten Flügel sind so gebogen, dass beim Rotieren des Laufrads ein Unterdruck entsteht - die zu fördernde Flüssigkeit wird dadurch angesaugt. Weil der flexible Impeller auch ohne Wasser oder Flüssigkeit im Gehäuse ein Vakuum aufbaut, arbeitet die Pumpe selbstansaugend. Das Medium selbst schmiert beim Fördern das sich im Gehäuse drehende Laufrad. Im Gegensatz zur Kreiselpumpe ist die Saugleitung senkrecht zur Rotationsachse angeordnet. Die unterschiedlichen Bauteile der Pumpe können in verschiedenen Werkstoffen ausgeführt werden, dadurch kann die Impellerpumpe ...

