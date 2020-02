Erste Group nimmt die Coverage für Lenzing mit der Empfehlung Halten und dem Kursziel 71,6 Euro wieder auf. Die Analysten der Baader Bank bekräftigen im Vorfeld der Zahlenbekanntgabe ihre Kaufempfehlung für Andritz und auch das Kursziel von 46,0 Euro. Für die Baader-Analysten ist die Bewertung der Aktie derzeit attraktiv. Aus Sicht der Analysten bleiben die mittelfristigen Aussichten von Andritz günstig. Bei Atrium bleiben die Baader-Analysten nach der Zahlenbekanntgabe auf Add mit Kursziel 3,75 Euro. Die Zahlen seien solide ausgefallen, so die Analysten. Zu beachten sei das andkündigte Strategie-Update des Unternehmens. So möchte Atrium den Schwerpunkt auf Wohnimmobilien legen - es werde ein Portfolio von 5.000 Mieteinheiten hauptsächlich in ...

