Die sich weiter ausbreitende Coronavirus-Epidemie hat am Dienstag an den europäischen Börsen weiter für Angst und Schrecken gesorgt. Eine Erholung im frühen Handel entpuppte sich rasch als Strohfeuer, die Talfahrt vom Vortag ging weiter. Der EuroStoxx 50, der erst vor wenigen Tagen wieder den höchsten Stand seit 2008 erreicht hatte, sackte um 2,1% ab und schloss knapp über dem Tagestief, der französische CAC 40 erlitt ein Minus von 1,9%, ebenso die Märkte in Deutschland und in Grossbritannien. Noch deutlicher waren die Verluste in Spanien, wo der Ibex 2,5% einbüßte, die Börse in Mailand, am Vortag noch der größte Verlierer, konnte sich gestern einigermaßen gut halten und schloss lediglich 1,4% schwächer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...