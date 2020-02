Bild des Tages: Es geht um eine schöne Geschichte mit zwei Beteiligten aus dem ATXPrime, die ich im Corona-Zusammenhang auf LinkedIn gefunden haben: Beteiligte: RBI und Semperit. RBI postete, dass man die Hubei Charity Foundation in China mit einer Hilfslieferung von einer Million medizinischer Untersuchungshandschuhe aus dem Hause Semperit unterstütze. Die Spendenlieferung 7000 Kartons bzw. konkret 1,05 Mio. Stück medizinische Untersuchungshandschuhe sei gut angekommen. Mich hat interessiert, ob die RBI das von derv Hubei Charity Foundation ordern liess und "nur" zahlte oder das über die Semperit direkt in Österreich organsierte. Zweiteres ist richtig: "Wir haben das über das Semperit-HQ in Wien gespielt, dort wurde uns dann der Kontakt zum Vertrieb ...

