Maxim Integrated investiert 25 Millionen Dollar in ein neues Design-Center in Dublin. Das Unternehmen konzentriert sich dort auf Produktentwicklung und Forschung & Entwicklung beim Halbleiter-Design. Der Spezialist will derzeit ein Team aus Fachleuten im Bereich Mixed-Signal- und Analog-Design engagieren. Die Investitionen werden genutzt, um sowohl Personals zu rekrutieren als auch Anlagen und Gebäude zu erwerben. Das neue Center, das seinen Sitz ...

