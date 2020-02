Zürich (awp) - Der Zementhersteller LafargeHolcim präsentiert am Donnerstag, 27. Februar, das Ergebnis zum Geschäftsjahr 2019. Zum AWP-Konsens haben insgesamt elf Analysten beigetragen. 2019E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2018A Nettoumsatz 26'696 27'466 -Like-for-like (in %) 3,3 5,1 Operativer EBITDA adj.* 6'125 6'016 Reingewinn** ...

Den vollständigen Artikel lesen ...