APA ots news: Neue Wege für eine verbesserte Kapitalbereitstellung für KMUs in ÖsterreichOeNB-Podiumsdiskussion zur "Zukunft der KMU-Finanzierung in der Kapitalmarktunion"Wien (APA-ots) - In der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) fand am 26. Februar 2020 eine hochrangig besetzte Podiumsdiskussion zur Zukunft einer europaweiten Kapitalmarktunion statt. Im Fokus der Diskussion standen insbesondere innovative Ansätze für einen verbesserten Kapitalmarktzugang für Klein- und Mittelbetriebe (KMUs).Der Begriff "Kapitalmarktunion" umfasst all jene Initiativen der Europäischen Kommission, die die Schaffung eines integrierten, liquiden europäischen Kapitalmarktes zur Zielsetzung haben. Dadurch soll die in der Europäischen Union traditionell bankbasierte Finanzierung von Unternehmen durch weitere Finanzierungsquellen ergänzt werden und eine verbesserte Mobilisierung von privatem Kapital erreicht werden.In seiner Eröffnungsrede strich OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber die besondere Bedeutung der Kapitalmarktunion für Österreich hervor: "Fortschritte bei der Etablierung einer Europäischen Kapitalmarktunion sind gerade für Österreich von besonderer Relevanz, da hier rund 330.000 KMUs, somit über 99 Prozent der österreichischen Unternehmen, etwa zwei Millionen Menschen beschäftigen und 63 Prozent der österreichischen Unternehmensumsätze erwirtschaften."Thomas Wieser, der ehemalige Vorsitzende der Euro-Gruppe und nunmehrige Leiter des EU Capital Market Forum berichtete über die aktuellen Pläne der neuen EU-Kommission, die Kapitalmarktunion voranzutreiben.Die weiteren Teilnehmenden der Paneldiskussion (Andreas Treichl, Franz Rudorfer, Edeltraud Stiftinger und Christopher Miess) beleuchteten in kurzen Impulsreferaten die aktuellen Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze für eine effizientere KMU-Finanzierung in Europa aus unterschiedlichen Perspektiven.Die abschießende Paneldiskussion sowie die Fragen aus dem Publikum unterstrichen die große Bedeutung des Themas und zeigten pragmatische Lösungsansätze sowie innovative Ideen für einen verbesserten Kapitalmarktzugang für KMUs auf.Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0180 2020-02-26/15:01