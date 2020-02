EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing Vorstand schlägt Dividende von EUR 1,00 vorVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 26.02.2020Lenzing - Der Vorstand der Lenzing AG, eines weltweit führenden Herstellers von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohmaterial Holz, hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2019 der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 1,00 vorzuschlagen. Dieser Vorschlag zur Gewinnausschüttung reflektiert die Großinvestitionen in die Wachstumsprojekte in Thailand und Brasilien.Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 11. März 2020 sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 16. April 2020 würde die Gesamtausschüttung an die Aktionäre dann EUR ca. 26,6 Mio. betragen.Der Geschäftsbericht der Lenzing AG für das Geschäftsjahr 2019 wird am 12. März 2020 veröffentlicht.Rückfragehinweis: Filip Miermans Vice President Corporate Communications & Investor Relations Lenzing AG Telefon: +43 7672 701 2743 E-Mail: f.miermans@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhocEmittent: Lenzing AG A-4860 Lenzing Telefon: +43 7672-701-0 FAX: +43 7672-96301 Email: office@lenzing.com WWW: http://www.lenzing.com ISIN: AT0000644505 Indizes: ATX, WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch