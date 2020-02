Praxisnähe und Zeitersparnis gelten für alle Bereiche: Von der Datenbereitstellung über vormontierte Produkte bis hin zur leichten Verarbeitung. So stellt Sanha umfassende, geprüfte Produktdaten und Schnittstellen für gängige Branchen-Software bereit, u. a. in den Formaten BIM, VDI 3805, Datanorm. Mit wenig Aufwand können Betriebe so Angebote mit allen für die Rohrleitungsinstallation relevanten Angaben erstellen.

Montagefreundlich sind auch hochwertige Produkte wie die Sanha-Box: Vorgefertigte Anschlüsse in Kunststoff, Kupfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...