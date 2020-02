Die amerikanische Hill-Rom Holdings Inc. (ISIN: US4314751029, NYSE: HRC) zahlt eine Quartalsdividende von 22 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 4,8 Prozent oder 1 US-Cent. Die Auszahlung für das zweite Quartal erfolgt am 31. März 2020 (Record date: 23. März 2020). Insgesamt schüttet der Konzern aus Batesville, im US-Bundesstaat Indiana, auf das Jahr hochgerechnet ...

