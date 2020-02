Der amerikanische Bau- und Landmaschinenhersteller Deere & Company (ISIN: US2441991054, NYSE: DE) schüttet am 8. Mai 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,76 US-Dollar an seine Aktionäre aus (Record date ist der 31. März 2020), wie am Mittwoch berichtet wurde. Deere schüttet auf das Jahr hochgerechnet 3,04 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...