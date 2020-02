Die Furcht vor den Folgen des Coronavirus hat die Börsen weiter fest im Griff. Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Donnerstag nach einer kleinen Verschnaufpause am Mittwoch erneut hohe Verluste an. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX bei 12.498 Punkten taxiert und damit 2,4 Prozent tiefer als am Mittwoch zum Xetra-Schluss. Damit steht der Börse der vierte Handelstag mit Verlusten bevor.Grund ...

