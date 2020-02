Nach der heftigen Talfahrt zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen am Mittwoch ein wenig erholt. Die weiteren Verluste zum Handelsauftakt wandelten sich nach und nach in moderate Gewinne, doch nach wie vor bleibt die Unsicherheit über die Folgen der internationalen Ausbreitung des Coronavirus hoch. Der EuroStoxx 50 schloss letzten Endes 0,1% stärker, der französische CAC 40 konnte genauso viel zulegen, ebenso der deutsche Dax , der zeitweise mehr als 3,0% im negativen Bereich gehandelt hatte, und in London ging es für den FTSE 100 0,4% nach oben. Noch deutlicher fiel die Erholung in Italien aus, die Börse in Mailand konnte mit einem Plus von 1,4% aus dem Handel gehen. Branchenweit erholten sich der Versorger- und der Autosektor mit plus ...

