-BERENBERG SENKT K+S AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 6,50 (10) EUR -COMMERZBANK STARTET JENOPTIK MIT 'HOLD' - ZIEL 24 EUR-EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 36 (34) EUR - 'UNDERPERFORM'-HSBC HEBT LPKF LASER AUF 'BUY' (REDUCE) - ZIEL 33 (16) EUR-JP MORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 90,80 (78,70) EUR - 'OVERWEIGHT'-EXANE BNP SENKT LUFTHANSA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 15 (21) EUR- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 119 (103) EUR - 'OVERWEIGHT' -BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 80 (84) EUR - 'OVERWEIGHT'-BERENBERG HEBT NUTRIEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 50 USD-BERENBERG HEBT REMY COINTREAU AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 114 (116) EUR-BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DIAGEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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