Zugespitzt könnte man die Frage stellen, ob die Tatsache, dass weltweit hunderte, tausende Menschen eine Erkältung bekommen, es rechtfertigt, dass der Deutsche Aktienindex in weniger als einer Woche 1.400 Punkte verliert. Sicherlich eine sehr provokative Fragestellung, aber es beschreibt die Realität, was an den Börsen seit Montag passiert. Der Aktienmarkt wird derzeit mehr von Emotionen und weniger von Fakten getrieben. Fakt ist aber, dass Unternehmen die Auswirkungen des Virus immer stärker spüren. ...

