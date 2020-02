Bosch Connected Mobility Solutions und Human Horizons kooperieren bei der Technologie Battery in the Cloud. Diese Technik verbindet Batterien in EVs mit der Cloud, um zu einer Verlängerung der Batterielebensdauer beizutragen, die Batterieleistung zu verbessern und zusätzliche Dienstleistungen anzubieten. Nach Angaben von Bosch soll damit die Lebensdauer um bis zu 20 Prozent verlängert und die Ladedauer um bis zu 20 Prozent verringert werden können. ...

