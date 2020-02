Was soll man schon gross schreiben dieser Tage? Die Märkte gehen weltweit nach unten und man hat das Gefühl, dass es jederzeit zu einem 10-Prozent-Fall kommen könnte, dies nicht nur bei einzelnen Titeln, sondern ganzen Branchen oder Indices. Die Nerven liegen blank. Das ist das Problem an den Börsen. Es geht immer schneller nach unten als nach oben. Und: Diese Shaky-Tage fallen in Wien exakt auf das Finale der Beobachtungsphase für die ATX-Umstellung per März-Verfall. Und da wird alles noch einmal extrem eng. Zum einen ist FACC gestern deutlich hinter Zumtobel und auch Agrana nach Market Cap gerutscht, liegt hier auf Tagesbasis auf Rang 27. Da aber der Monatsdurchschnitt zählt, kann man Agrana mal wegklammern. Auch auf Zumtobel hatte FACC im ...

