Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzender des Biotechunternehmens Evotec , ist am Freitag, den 28. Februar um 9.42 Uhr in "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" im Radio Ö1 zu hören. Der gebürtige Oberösterreicher Werner Lanthaler nimmt auch zum Coronavirus Stellung. Der Manager zeigt einen Einblick in die Erforschung und Bekämpfung derzeit noch schwer behandelbarer Krankheiten. Ein weiteres Thema ist auch Lanthalers Meinung über österreichische Industriepolitik.

