Der französische Lebensmittelkonzern Danone will die Nutzung von PET-Rezyklat ausbauen und verstärkt gegen Einwegplastik vorgehen. In Europa sollen spätestens 2025 alle Wasserflaschen aus 100 Prozent Recycling-PET bestehen, kündigte das Unternehmen in Paris bei der Veröffentlichung der Jahresergebnisse an. Zusätzlich will Danone Alternativen zu Kunststoffflaschen wie Glas, Dosen und papierbasierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...