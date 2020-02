Eines vorweg, dieser Kommentar ist vollkommen subjektiv und beruht auf meinen Eindrücken und Gesprächen auf der Embedded World in Nürnberg. Ich erwähne dies bewusst, denn die ganze Berichterstattung rund um den Corona-Virus ist aus meiner Sicht meist sehr emotional geprägt. Wie war bislang die Messe? Nun ja, alle Befürchtungen haben sich bestätigt: Weniger Aussteller, weniger Besucher, leere Stände - in unserer Bildergalerie haben wir das dokumentiert. Aber was war die Option? Absagen? Die Messe Nürnberg hatte tatsächlich den "Schwarzen Peter" in der Hand. Es war einer dieser Loose-Loose-Situationen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...