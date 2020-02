Lynas (ASX LYC / WKN 871899) teilte am heutigen Donnerstag mit, dass der malaysische Staat dem Unternehmen eine dreijährige Lizenz erteilt hat, die es den Australiern erlaubt, die einzige Selten Erden-Verarbeitungsanlage außerhalb Chinas zu betreiben. Damit kann Lynas die Verarbeitung auf seiner Anlage in Kuantan aufrechterhalten, muss dafür aber mehrere Bedingungen erfüllen, wozu sich das Unternehmen auch in der Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...