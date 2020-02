Der in Irland beheimatete Fonds Conseq Invest Akcie Nové Evropy und der in Prag ansässige Fonds Conseq globální akciový úcastnický fond, die gemeinsam ein Syndikat bilden, haben per 27. Jänner die 4 Prozent-Schwelle bei Marinomed überschritten und halten 4,08 Prozent der Stimmrechte, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.

