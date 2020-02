Es ist wie erwähnt die schlimmste Phase an den Börsen seit dem ersten Auftauchen des Brexit 2016. Beim Brexit war ich immer recht entspannt und man hat gesehen, dass die Weltbörsen zum Brexit-Finale hin dann sogar auf Highs waren. Da hatte ich auch Argumente, wenn diese Nicht-Angst vor einem Brexit angesprochen wurde. Bei Corona ist es anders, da ist jede Prognose über den Verlauf Spekulation, auch wenn Auskenner wie zB Evotec-Boss Lanthaler via Ö1 heute etwas entwarnt. Letztendlich ist es immer dann, wenn es um Menschenleben geht, eine andere Liga als bei einer rein wirtschaftlichen Einschätzung. Aktuell bleibe ich auf mehr als 50 Prozent Cash, um jederzeit zukaufen zu können. Shortgehen werde ich nicht. So sieht es mit dem Depot aktuell aus: Die ...

