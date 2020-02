Die anhaltende Talfahrt an den Aktienmärkten sorgt weiter für starke Kurszuwächse im komplett auf Short ausgerichteten Musterdepot des AktienSensor Deutschland. Währenddessen nähert sich die Stimmung unter den meisten Marktteilnehmern einem absoluten Tiefpunkt. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

Das sich offensichtlich immer schneller ausbreitende Corona-Virus, Angst vor einer deutlichen Konjunkturdelle sowie die starken Kursverluste der vergangenen Tage sorgen für eine überaus schlechte Stimmung unter Anlegern. Hinzu kommt der Bruch der 12.000er-Marke im Dax in der außerbörslichen Indikation. So ist es denn auch kein Wunder, dass auf dem Stimmungsbarometer des AktienSensor Deutschland überdurchschnittlich negative Werte zu sehen sind. Das kurzfristige Sentiment für den Dax lag am frühen Freitagmorgen bei bis zu -89 Punkten - so tief wie schon seit Wochen nicht mehr (Maximalwert: -100 Punkte). Für den deutschen Nebenwerte-Index MDax wurden mit bis zu -88 Punkten ebenfalls Daten in der tiefroten Zone ermitteln. Überraschend lag das Sentiment für den TecDax am frühen Morgen mit bis zu +10 Punkten leicht in der positiven Zone (Maximalwert: +100 Punkte). Für den EuroStoxx 50 wurden bis zu -82 Punkte registriert. Für den Dow Jones Industrial wurden mit bis zu -97 Punkte Werte nahe des möglichen Tiefststandes gemessen.

Stark negatives Sentiment, starke Kursverluste an den Aktienmärkten - für die Leser des AktienSensor Deutschland, die unsere Trading-Signale umsetzen, bedeutet dies starke Kursgewinne. Schließlich ist das Musterdepot seit mehr als vier Wochen komplett auf Short ausgerichtet. Nachdem an diesem Mittwoch bereits überdurchschnittlich gute Gewinne eingefahren werden konnten (+34,4 Prozent mit einer Short-Position auf Carl Zeiss Meditec und +25,8 Prozent mit einer Short-Position auf Hochtief), fällt auch der Blick auf die aktuellen fünf Short-Positionen überaus erfreulich aus:

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275, DE0005313704, DE0006070006

Den vollständigen Artikel lesen ...