AMCM ist ein Schwesterunternehmen des Weltmarktführers im 3D-Druck, EOS, und bietet kundenspezifische Lösungen für die additive Fertigung an. "Unsere Partnerschaft mit AMCM / EOS hat das Potenzial, den Produktionsprozess von Tabletten zu revolutionieren. Für die Branche wird dies einen Riesenschritt in Richtung Digitalisierung bedeuten", sagte Isabel de Paoli, Chief Strategy Officer bei Merck. "Unser Ziel ist es, für diese Technologie eine industrielle Anwendung zu entwickeln, die wir zunächst für die Herstellung von Studienmedikation einsetzen. In einem späteren Schritt werden wir uns vollständig digitalen Lösungen im industriellen Maßstab widmen." In diesem späteren Schritt sollen auch Dienstleistungen für die Produktion ...

