Das einzige Montagewerk von Subaru in den USA wird erweitert: Mit einem dreistelligen Millionenbetrag soll eine Ersatzteilanlage und eine Getriebemontagewerkstatt errichtet werden. Subaru plant umgerechnet knapp 144 Millionen Euro in sein Montagewerk im US-Bundesstaat Indiana zu investieren und dadurch 350 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Laut einer Unternehmenserklärung soll auf dem bestehenden 820 Hektar großen Werksgelände in Lafayette eine neue Werkstatt für Ersatzteile sowie eine Getriebemontagewerkstatt ...

