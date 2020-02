Der EUR Credit Primärmarkt ist weiterhin in Warteposition. Mit Unedic war lediglich ein SSA-Emittent mit einer EUR 1,25 Mrd. Anleihe (OAT+14 BP, 10J) am Markt präsent. Das spiegelt somit auch das Sentiment der ganzen Woche wider in der es aufgrund der Verunsicherung rund um das Coronavirus nur eine Corporate Emission am EUR Credit Primärmarkt zu verzeichnen gab. Bei den von uns verfolgten Benchmarkindizes kam es im Laufe der Woche sowohl Financial als auch Non-Financial seitig zu Ausweitungen der Risikoprämien. Ratings: S&P revidierte den Ausblick von Aeroports de Paris (ADP) von stabil auf negativ und bestätigte dessen Rating (A+). Als Begründung führt S&P die geplante fremdfinanzierte ...

