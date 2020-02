Die Erste Group hat vorläufigen Zahlen zufolge im Jahr 2019 einen Nettogewinn von 1.470,1 Mio. Euro (vs. 1.793,4 Mio. in 2018) erreicht, das Betriebsergebnisses stieg um 8,7 Prozent auf 2,97 Mrd. Euro. Der Hauptversammlung soll eine Dividende in Höhe von 1,5 Euro pro Aktie (für 2018: 1,4 Euro) vorgeschlagen werden. Erste Group-CEO Bernhard Spalt: "Die Steigerung des Betriebsergebnisses um 8,7 Prozent auf nahezu drei Milliarden Euro zeigt eindrucksvoll, dass die Erste Group kerngesund ist. Das ist im europäischen Bankensektor momentan eher selten - und stattet uns mit einem starken Fundament für zukünftiges Wachstum aus. Die Region, in der wir aktiv sind, weist die höchste wirtschaftliche Dynamik in Europa aus. Die Volkswirtschaften in ...

