Europas Börsen sind am Donnerstag nach einer leichten Stabilisierung zur Wochenmitte weiter abgerutscht. Sorgen vor einer Pandemie, die die Weltwirtschaft in eine Rezession treiben könnte, verbreiten sich immer mehr unter den Anlegern. Der EuroStoxx 50 fiel belastet durch diese Ängste um 3,4%, der CAC 40 schloss 3,3% tiefer, der Dax in Deutschland musste 3,2% abgeben und die Börse in London ging 3,5% leichter aus dem Handel. Ein ähnliches Bild präsentierten auch die Börsen in Spanien, Italien und der Schweiz, wo es in ähnlichem Ausmaß nach unten ging. Unter den Branchen Europas waren mit minus 5,7% sowohl der Reise- und Freizeitbereich als auch der Rohstoffsektor die Schlusslichter. Leider waren auch einige Unternehmensergebnisse nicht ...

