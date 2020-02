BASF erzielt demnach 2019 einen Umsatz von 59,3 Mrd. Euro - der leichte Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr resultierte dabei nach Einschätzung des Unternehmens aus niedrigeren Mengen und Preisen. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (Ebit) vor Sondereinflüssen lag mit 4,5 Mrd. Euro um 1,7 Mrd. Euro unter dem Wert des Vorjahres, bedingt durch geringere Beiträge der Segmente Materials und Chemicals. Wie BASF-Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Brudermüller und Finanzvorstand Dr. Hans-Ulrich Engel erklärten, wirkten vor allem die Handelskonflikte zwischen den USA und China negativ. Auch wichtige Absatzmärkte entwickelten sich langsamer, die Nachfrage vor allem aus der Automobilindustrie ging zurück.

Schwächelnde Basischemie

"Wir haben unser Ergebnis trotz eines schwierigen Marktumfeldes in allen verbrauchernahen Segmenten gesteigert. Leider konnte dies aber den Rückgang in der Basischemie nicht ausgleichen", so Brudermüller. Das Ebit vor Sondereinflüssen der beiden Segmente Materials und Chemicals ging von 4 auf 1,8 Mrd. Euro zurück. Das Problem seien dabei insbesondere der starke Verfall der Isocyanate-Preise, geringere Cracker-Margen, die planmäßigen Wartungsabstellungen von Crackern und eine insgesamt schwache Nachfrage gewesen.

Verbrauchernachfrage stärker als im Vorjahr

In den verbrauchernahen Segmenten erzielte BASF dagegen eine deutliche Verbesserung ...

