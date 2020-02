Der Kursrutsch aus Sorge vor einer Coronavirus-Pandemie kennt auch am Freitag kein Halten: Vorbörslich verliert der DAX knapp 4 Prozent auf 11.920 Punkte.Mit einem Verlust von bisher rund 9 Prozent in vier Tagen erleben die Anleger damit die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Schuldenkrise im Sommer 2011. Das DAX-Rekordhoch -3,36% aus der Vorwoche bei 13.795 Punkten scheint in der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...