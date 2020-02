TranspaShare (TRANSPAS): Kaufempfehlung TransparentShare Premium am 28.02.2020 (28.02. 09:28) >> mehr comments zu GFT Technologies: www.boerse-social.com/launch/aktie/gft_technologies Fresenius Medical Care -3.69% TranspaShare (TRANSPAS): Kaufempfehlung TransparentShare Premium am 28.02.2020 (28.02. 09:28) >> mehr comments zu Fresenius Medical Care: www.boerse-social.com/launch/aktie/fresenius_medical_care_kgaa Wirecard -4.72% Einstein (PT78PT78): ***WDI und täglich grüßt das Murmeltier***Wieder zu früh gekauft***Ich muss in Zukunft einfach sagen, jetzt kaufen nein, Limit 4 Euro tiefer*** (28.02. 09:28) >> mehr comments zu Wirecard: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...