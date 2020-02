Das Coronavirus hat die Börsen in seinem Bann. Die Anleger flüchten aus Aktien, sichere Häfen werden gesucht. Während der Goldpreis sich über 1.600 Dollar festigen kann, brechen die Goldminenaktien in Kanada gestern Abend ein. Der Abverkauf setzt sich heute auch in Australien fort. Der Silberpreis steht ebenfalls unter Druck. Kratzte Silber vor wenigen Tagen noch an der Marke von 19 Dollar, beginnt langsam der Kampf um die 17-Dollar-Marke.Der Abverkauf bei den großen Produzenten ist sicherlich operativ ...

