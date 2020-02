Die Verunsicherung in der Industrie bezüglich der Entwicklungen der Digitalisierung ist auch sieben Jahre nach Veröffentlichung des Acatech-Papiers zur Industrie 4.0 noch sehr hoch - genauso wie die Zahl der misslungenen Projekte. Dabei stehen Daten aufgrund der neuen (drahtlosen) Kommunikationstechniken und Möglichkeiten, große Mengen an Informationen zu verarbeiten und zu speichern, theoretisch jederzeit und überall zur Verfügung. Viele Themen wie Simulation, "Predictive Maintenance" oder "Data Analytics" sind nicht neu. Datenanalysen - so der deutsche Begriff - etwa sind zumindest bei einigen Unternehmen in der Branche der Prozessindustrie seit 30 Jahren Stand der Technik, um Signifikanzen und Abhängigkeiten in Prozessen zu erkennen und diese optimal zu fahren. Natürlich sind die Werkzeuge besser geworden, aber leider haben wir in unseren Prozessen selten "Big Data", sondern eher "Bad Data". Das hat zur Folge, dass auch heute noch der wesentliche Aufwand in der Datenaufbereitung und nicht in der Anwendung etwa von neuronalen Netzen liegt.

Automatisierung der Geschäftsprozesse

Viele "Digitalstrategien" in Produktion und Technik sind von neuen Technologien getrieben, und am Ende steht die Frage: Wo ist der Business Case? Daher müssen sich erfolgreiche Digitalisierungsstrategien konsequent am Mehrwert in den wesentlichen Geschäftsprozessen in unserer Branche orientieren. Das heißt, sie sollten diese transparenter, effizienter, flexibler und am Ende vielleicht auch selbststeuernd machen. Das ist nichts anderes als die "Automatisierung unserer Geschäftsprozesse".

Bildergalerie: Digitalisierung und die Chemiefabrik der Zukunft

Für die Prozessindustrie sind zwei Geschäfts- oder Wertschöpfungsprozesse relevant: Der erste ist die Supply Chain, von den Rohstofflieferanten über die Produktion bis zum Anwender. Der zweite relevante Geschäftsprozess liegt, da die Prozessindustrie sehr innovationsgetrieben und investitionsintensiv ist, im Produkt- und Anlagen-Lebenszyklus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...