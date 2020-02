Die französische Veolia Environnement S.A. (ISIN: FR0000124141) will für das Jahr 2019 eine Dividende von 1,00 Euro ausbezahlen. Dies gab der Konzern am Freitag in Paris bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr (0,92 Euro) ist dies eine Anhebung um 8,7 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 26,13 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,83 Prozent. Die Dividende ...

