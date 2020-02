In Wien haben wir - noch vor dem heutigen Tag - gerade die schlimmste 6-Tages-Verlustserie seit dem Jahr 2011. Kumuliert ist es um 11,02 Prozent nach unten gegangen, mit -3,47% und -3,85% waren die beiden schwächsten Einzeltage seit 2016 dabei. Und heute könnte das noch getoppt werden, ytd-Minus virtuell bei mehr als 15 Prozent.ATX ( Akt. Indikation: 2731,80 /2732,00, -4,01%) Wir schauen dabei auch auf den ATX-Stand von 2676 Punkten. Schliesslich werden heute die Heftrücken des Börse Social Magazine fixiert und in der bisherigen Geschichte des Magazine (doch schon 38 Monate) waren eben 2676 der tiefste Heftrücken ever. Dies gleich in der Ausgabe 1. Also irgendwie Return to Sender. Nochmal zurück zu den Serien: Im Oktober 2008 war es an 6 Tagen gleich um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...