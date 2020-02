Die Kapitalmärkte sind vom Corona-Virus getrieben. Am KMU-Anleihen-Markt zeigen sich diesbezüglich auch in der Kalenderwoche 9 (24.02 bis 28.02.20) keinerlei Auswirkungen. Hier geht es "normal" weiter, so die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254Y19) der VERIANOS Real Estate AG, die jährlich mit 6,00% p.a. verzinst wird, die aktuell einzige Neuemission am Markt. Die Anleihen Finder Redaktion hat daher in dieser Woche mit VERIANOS-Vorstand Tobias Bodamer über die Anleihe-Emission gesprochen.

Vollplatzierungen - die Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Aves One AG, konnte in dieser Woche ihre Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN A2YN2H) mit einem Volumen von 40 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platzieren. Die Anleihe wird jährlich mit 5,25% verzinst, die Zinszahlungen finden dabei jeweils halbjährlich am 15.03. und 15.09. eines Jahres statt. Auch die Eyemaxx Real Estate AG konnte Anfang der Woche ihre im September 2019 begebene Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YPEZ1) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt ausplatzieren. Zudem wurde die im April 2018 begebene Eyemaxx-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2GSSP3) von zuletzt 43,5 Mio. Euro auf ein platziertes Volumen von insgesamt 55 Mio. Euro aufgestockt. Die Eyemaxx Real Estate AG hat im Geschäftsjahr 2018/19 (1.11.2018 bis 31.10.2019) einen Gewinn von 6,6 Mio. Euro erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 erwartet Eyemaxx eine positive Geschäftsentwicklung und eine moderate Steigerung des Nettogewinns im Vergleich zu 2018/19.

Hinweis: In dieser Woche erschien der aktuelle Anleihen Finder Newsletter-Februar-2020-1.

Die SeniVita Social Estate AG schlägt den Gläubigern ihrer Wandelanleihe 2015/20 (WKN A13SHL) ja bekanntlich eine Laufzeit-Verlängerung um fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 sowie als Ausgleich eine Zinserhöhung auf 8,50% p.a. vor. Die Anleihen Finder ...

